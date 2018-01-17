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المصرى يؤدى اليمين الدستورية وزيرا للنقل فى الحكومة الاردنية

الأربعاء، 17 يناير 2018 03:02 م
المصرى يؤدى اليمين الدستورية وزيرا للنقل فى الحكومة الاردنية العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى


كتب- هاشم الفخرانى
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أدى اليمين الدستورية أمام عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى، اليوم الأربعاء، المهندس وليد محى الدين المصرى، وزيرا للنقل إلى جانب حقيبة الشؤون البلدية التى يشغلها.

ووفق ما أوردته الوكالة الأردنية الرسمية فقد حضر أداء اليمين، الذى جرى فى قصر الحسينية بالعاصمة عمّان، رئيس الوزراء هانى الملقى، ورئيس الديوان الملكى الهاشمى فايز الطراونة.

ويشغل المصرى منصب وزير الشؤون البلدية منذ تشكيل حكومة الملقى في يونيو عام 2016.

ويأتى تعيين المصرى وزيراً للنقل إلى جانب حقيبة الشؤون البلدية ، بعد صدور مرسوم ملكى، اليوم الأربعاء، بناء على اقتراح رئيس الوزراء بالموافقة على قبول استقالة وزير النقل جميل على سليم مجاهد.

ولم توضح الوكالة الرسمية الأردنية سبب استقالة مجاهد من وزارة النقل التي شغلها منذ 18 يونيو 2017، ضمن التعديل الثالث لحكومة رئيس الوزراء هاني الملقي، والذي شمل وقتها 3 وزراء آخرين.


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