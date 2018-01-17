"المصرى للشئون الخارجية" ينظم ندوة لكتاب "صربيا فى عيون مصرية" للسفير عمرو الجويلى





كتب أحمد جمعة

نظم المجلس المصرى للشئون الخارجية بمقر النادى الدبلوماسى مائدة مستديرة وندوة حول كتاب "صربيا فى عيون مصرية: ذكريات دبلوماسية ومذكرات ثقافية"، للسفير المصرى الجديد لدى جمهورية صربيا عمرو الجويلى، والصادر عن دار العربى للنشر.

وأوضح السفير عمرو الجويلى، أن فكرة هذا الكتاب جاءت عندما علم بقرار نقله سفيرًا إلى بلجراد بصدور القرار الجمهورى رقم 373 لعام 2017، مؤكدًا أن تعيينه كان بمثابة نقطة البداية والإطلاع على "الأدبيات" السابقة، مشيدًا بدور السفراء السابقون فى بلجراد الذين لم يبخلوا فى المشاركة بخبراتهم.

وأضاف، أن مسيرة إعداد الكتاب بدأت بالاتصال بسفراء مصر السابقين فى بلجراد بداية بمرحلة تفكك يوغوسلافيا إلى الوقت الحالى وبكبار المثقفين الذين تواصلوا مع صربيا فى تلك المرحلة، ورحبوا جميعاً مشكورين بالمساهمة فى هذه التجربة.

وأكد السفير عمرو الجويلى أنه تواصل مع سفير صربيا بالقاهرة Dragan Bisenic لينسق من جانبه إسهامات الدبلوماسيين والكتاب الصرب فى الجزء الثانى للكتاب الذى اتفق أن يصدر لاحقاً.

وأشار إلى أن المثقفون هم القناة الأقصر بين الشعوب، مشيرا لمذكرات المثقفين المصريين الذين سطروا بأقلامهم صفحات من التفاعل الثقافى بين الشعوب منها القوة الناعمة لمصر "تتحدث عن نفسها" فى مساهمة الأستاذ الدكتور زاهى حواس، التى يكشف لنا فيها ولع الصرب بالحضارة المصرية القديمة، ويحكى حواراته التى تزداد تشويقاً مع الصرب حول إنجازات الفراعنة فى بلجراد، وصداقته مع رئيس جمعية كليوباترا "دراجان بيسانيش" سفير الصرب فى عاصمة بلاد الفراعنة، القاهرة.

وتوجه السفير الجويلى بالامتنان والعرفان لوزير الخارجية سامح شكرى ولجميع المساهمين من السفراء والأدباء والكتاب، لتحمسهم لفكرة الكتاب وتضحيتهم بالجهد لإعداد المؤلف رغم ضيق الوقت، شيرا لمساهمة جميع المؤلفين والمحرر دون أى مقابل مادى، أو حتى التفكير فى طرح السؤال عنه، وهو ما يؤكد أن العائد الحقيقى هو الفائدة التى ستعُم على الجمهور المهتم.

وتوجه السفير عمرو جويلى بالشكر والتقدير للسفير الدكتور منير زهران رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، والسفيرة منى عمر رئيسة مجلس إدارة النادى الدبلوماسى المصرى بالإنابة على رعاية المائدة المستديرة حول الكتاب، وحفل التوقيع.