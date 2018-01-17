المشدد 15 سنة على متهم بإضرام النيران فى الصالة المغطاة بالنادى الأهلى





كتب محمد عبد الرازق

قضت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، بمعاقبه المتهم محمود شوقى محمود شبل من عناصر "ألتراس أهلاوى"، بالسجن المشدد 15 سنة، وذلك فى اعادة محاكمته لاتهامه بالاشتراك فى إضرام النيران بالصالة المغطاة بمقر النادى الأهلى فى القضية رقم 15567 لسنة 2014 جنايات قصر النيل، والصادر ضده حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد.

صدرالحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبدالرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس

وكانت المحكمة قد أصدرت أحكامًا غيابية - فى 10 يونيو الماضى- على 10 متهمين، بأن عاقبت 7 منهم بالسجن المؤبد، والسجن 10 سنوات لـ3 الباقين، وتقدم متهم منهم بطلب إعادة إجراءات محاكمته.