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الأربعاء، 17 يناير 2018 04:24 م
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المرصد الوطنى التونسى للأمراض: وفاة 45 شخصا بسبب انفلونزا الخنازير

الأربعاء، 17 يناير 2018 04:03 م
المرصد الوطنى التونسى للأمراض: وفاة 45 شخصا بسبب انفلونزا الخنازير فيروس انفلونزا الخنازير - أرشيفية


أ ش أ
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أعلنت المديرة العامة للمرصد الوطنى التونسى للأمراض الجديدة، إنصاف بن علية، اليوم الأربعاء، أنه تم منذ بداية الموسم الحالى للنزلة الوافدة تسجيل 45 حالة وفاة بفيروس الانفلونزا الموسمية "H1N1" (أنفلونزا الخنازير(.

وأوضحت بن علية - فى ندوة حول هذا الفيروس الموسمى وسبل الوقاية منه - أن معظم حالات الوفاة بسبب الانفلونزا كانت لأشخاص فى سن 50 سنة من المصابين بأمراض مزمنة ولم يتلقوا التلقيح ضد النزلة الموسمية.

وقالت إن المؤشر الوطنى للمرض بلغ 7.2% حتى الآن، وهو فى تراجع ولم يصل المؤشر بعد إلى المستوى الوبائى المقدر بـ10%"، مشيرة إلى أن غالبية الإصابات سجلت بولايات بنزرت، وإقليم تونس الكبرى، ونقل حوالى 300 حالة للمستشفيات لتلقى العلاج من بينهم حالات حرجة.

وتوقعت المسئولة التونسية، تقلص عدد المرضى بهذا الفيروس خلال الأسابيع القليلة القادمة وفى شهر فبراير، موضحة أن الإصابة بهذا المرض تبقى رهينة التقلبات المناخية التى من شانها أن تتسبب فى أى وقت فى عودته من جديد.


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