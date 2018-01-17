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الأربعاء، 17 يناير 2018 06:11 م
خالد صلاح
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الكوريتان تتفقان على مسيرة مشتركة تحت "علم موحد" بافتتاح أولمبياد بيونج تشانج

الأربعاء، 17 يناير 2018 05:25 م
الكوريتان تتفقان على مسيرة مشتركة تحت "علم موحد" بافتتاح أولمبياد بيونج تشانج اجتماع وفد من الكوريتين


أ ش أ
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 اتفقت الكوريتان الشمالية والجنوبية اليوم الأربعاء على تشكيل فريق مشترك لهوكى الجليد للسيدات للمشاركة فى دورة الالعاب الاولمبية الشتوية فى بيونج تشانج، والسير معا تحت علم "كوريا الموحدة" فى مراسم الافتتاح.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن الاتفاق جاء خلال اجتماع مسئولين من الكوريتين فى قرية بانمونجوم الحدودية لمناقشة مشاركة الشمال فى دورة الالعاب الشتوية فى الجنوب المقررة الشهر المقبل.


وبحسب بيان مشترك للجانبين، فإن الشمال سيرسل فرقة مشجعين مكونة من 230 عضوا وفريق استعراض للتايكواندو يضم 30 عضوا إلى الجنوب.


كما اتفقت الكوريتان على عقد حدث ثقافى مشترك فى جبل كومجانج على الساحل الشرقى لكوريا الشمالية قبل مراسم الافتتاح والقيام بتدريب مشترك بين رياضى التزلج فى منتجع ماسيكريونج للتزلج فى الشمال.
ويمثل الاتفاق انجازا كبيرا فى ظل العلاقات المتجمدة بين البلدين منذ سنوات والتوترات المتصاعدة بشأن الاستفزازات النووية والصاروخية فى الشمال.

 


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