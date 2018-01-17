الكرملين: بوتين يتمتع بصحة جيدة تماما

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أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين يتمتع بصحة جيدة وأن حالته الصحية قوية تماما ، مشيرا إلى أنه ما زال يتفوق على الكثيرين من نظرائه.

وقال بيسكوف ـ فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء ـ " أستطيع أن أؤكد لكم أن حالة الرئيس بوتين الصحية قوية تماما وأنه يتقدم على الكثيرين فى هذا المجال ".



وردا على سؤال حول احتمال إعلان معلومات عن الحالة الصحية للرئيس بوتين ، أضاف بيسكوف " إن القانون الروسى لا ينص على الكشف الإلزامى عن المعلومات المتعلقة بصحة الرئيس".



يذكر أن فلاديمير بوتين أعلن فى السادس من ديسمبر 2017 أنه ينوى ترشيح نفسه لرئاسة رابعة فى انتخابات الرئاسة الروسية التى ستجرى فى مارس المقبل.