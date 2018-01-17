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القوى العاملة: 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

الأربعاء، 17 يناير 2018 10:26 ص
القوى العاملة: 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص محمد سعفان وزير القوى العاملة


كتب - محمود راغب
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أعلن  وزير القوي العاملة ، محمد سعفان أن يوم الخميس الموافق 25 يناير 2018 إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، إعمالا لحكم المادة (52) من قانون العمل 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المنفذة له، بشأن تحديد الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.
 
وقال "سعفان" إن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون العمل، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

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