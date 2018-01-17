القوات اليمنية تقتل عددا من ميليشا الحوثى خلال تسللهم لمدينة ميدى

القوات اليمنية تقتل عددا من ميليشا الحوثى خلال تسللهم لمدينة ميدىالأربعاء، 17 يناير 2018 11:15 م
اليمن
أ ش أ
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أعلنت وسائل إعلام يمنية ، اليوم الأربعاء ، عن مقتل عدد من مسلحى ميليشيات الحوثى بعد إحباط قوات الشرعية محاولة تسللهم جنوب مدينة ميدى بمحافظة حجة.
وذكرت قناة (سكاى نيوز) أنه تم العثور على أحد جرحى ميلشيا الحوثى بعد أن ظل ينزف فى الصحراء أكثر من يومين متتاليين فى جبهة ميدى ، وذلك فى إشارة إلى فرار المليشيات وهروبهم من القتال.
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