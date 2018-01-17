القوات العراقية تدمر مخابئ وزوارق ودراجات نارية تابعة لداعش شمال ديالى





أ ش أ

تمكنت القوات الأمنية فى ديالى، اليوم الأربعاء من تدمير 6 مضافات ومخبأين وزوارق ودراجات نارية تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابى شمال شرقى المحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمنى فى المحافظة قوله، إن "القوات الأمنية من الجيش والشرطة وبإسناد طيران الجيش نفذت اليوم عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا (داعش) فى قرى الطبج وحمرين شمال شرقى ديالي".



وأضاف أن "النتائج التى حققتها القوات الأمنية المشتركة وطيران الجيش خلال العملية هى تدمير 6 مضافات بينها كرفان تحت الأرض، ومخبأين و4 زوارق و4 دراجات نارية لخلايا (داعش) وكدس للعتاد وتفكيك وتفجير نحو 15 عبوة ناسفة".