القوات البحرية تضبط إحدى العائمات محملة ببضائع مهربة جمركيا شمال السلوم

أكد العقيد تامرً الرفاعى، المتحدث العسكرى، للقوات المسلحة، إنه فى إطار جهود القوات البحرية لتأمين وحماية الحدود البحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وأثناء تنفيذ إحدى الوحدات البحرية مهامها فى تأمين ساحل البحر المتوسط تم الاشتباه فى إحدى العائمات شمال مدينة السلوم، وتمكنت الوحدة البحرية من مطاردتها، والقبض عليها وعثر بداخلها على كمية كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، وتم تسليم طاقمها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .