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القوات البحرية تضبط إحدى العائمات محملة ببضائع مهربة جمركيا شمال السلوم

الأربعاء، 17 يناير 2018 10:18 ص
القوات البحرية تضبط إحدى العائمات محملة ببضائع مهربة جمركيا شمال السلوم المضبوطات


كتب ــ زكى القاضى
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أكد العقيد تامرً الرفاعى، المتحدث العسكرى، للقوات المسلحة، إنه فى إطار جهود القوات البحرية لتأمين وحماية الحدود البحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وأثناء تنفيذ إحدى الوحدات البحرية مهامها فى تأمين ساحل البحر المتوسط تم الاشتباه فى إحدى العائمات شمال مدينة السلوم، وتمكنت الوحدة البحرية من مطاردتها، والقبض عليها وعثر بداخلها على كمية كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، وتم تسليم طاقمها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
 
 
 
 
 
 

 


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