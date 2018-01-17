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القبض على "فراولة" بـ 200 قرص مخدر قبل ترويجها فى الساحل

الأربعاء، 17 يناير 2018 09:58 م
القبض على "فراولة" بـ 200 قرص مخدر قبل ترويجها فى الساحل مخدرات - أرشيفية


كتب عبد الله محمود
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ألقى رجال مباحث قسم شرطة الساحل القبض على مسجل خطر، بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، وحرروا له المحضر اللازم، وأحالوه للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت البداية بتلقى ضباط مباحث الساحل معلومات باتجار "سامى.م" وشهرته"فراولة" 33 سنة " مسجل خطر " فى المواد المخدرة، وبصحبته شخص يعاونه.

أكدت التحريات صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، من ضبط المتهم وبحوزته 200 قرص مخدر، و300 جنيه.

 

وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف المتهم بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعه، فتحرر له المحضر اللازم ، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة.

 


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