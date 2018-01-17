القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح نارى و بانجو بمركز بيلا بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

ألقت مباحث مركز بيلا بكفر الشيخ، القبض على عاطلين قبل ترويجهما 3 كيلو بانجو،بإستخدام توك توك على عملائهما بدائرة مركز بيلا، تحرر المحضر اللازم ، وجاري العرض على النيابة العامة .

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ ،إخطارًا من العميد محمد عمار،مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ضبط " ر.م.ا.م"28 سنة عاطل ،و " و.ع.ج.ع" 28 سنة،، عاطل ،مقيمان بقرية طنبارة التابعة لمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية، أثناء ترويجهما المواد المخدرة مستخدمين "توك توك" بدون لوحات معدنية،وبحوزتهما 3 كيلو جرام من البانجو، وسلاح ناري "فرد خرطوش"،و2 طلقة عيار 12مم، و 181 جنيه،و3 هواتف محمول .

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما ،والهواتف للاتصال بعملائهما ، والتوك توك لتسهيل تحركاتهما، تحرر المحضر رقم 327 جنايات مركز شرطة بيلا لسنة 2018،وجاري العرض على النيابة العامة .