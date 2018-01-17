الطيران المدني يلغي رحلات البالون الطائر بالأقصر يومان لسوء الطقس





الأقصر - أحمد مرعي

كشفت مصادر بمطار البالون الطائر بالبر الغربي في محافظة الأقصر، أن سلطات الطيران المدني قررت إلغاء الرحلات يومي غداً الخميس وبعد غد الجمعة لسوء الأحوال الجوية والطقس.

وأضافت المصادر، أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن وجود تقلبات في حالة الطقس ووجود رياح شديدة في سماء الأقصر، وهو الأمر الذي يمنع انطلاق رحلات البالون الطائر، فتم إبلاغ شركات المحافظة بعدم التحليق في سماء المدينة خلال اليومين المقبلين.