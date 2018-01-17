الصين وإسرائيل تطلقان حاضنة لتعزيز التعاون التكنولوجى بينهما





بكين ( أ ش أ)

أطلقت الصين وإسرائيل اليوم الأربعاء، مركز حضانة بمدينة شيامن شرق الصين لتعزيز التعاون التكنولوجى بينهما.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أن المركز يقع فى حديقة البرمجيات فى شيامن وهو مخصص لتقديم الخدمات للشركات الصينية الحريصة على تطبيق تقنيات إسرائيل المتقدمة فى مشاريعها الابتكارية.

وقال جيانج باوقى مدير المركز ورئيس تكنولوجيا ابتكار الاتصال فى شيامن أن المركز أقام علاقات مع أكثر من مائتى شركة عالية التكنولوجيا ومؤسسات بحثية وحاضنات فى إسرائيل فى عدة مجالات مثل الذكاء الصناعى والرعاية الصحية والطاقة النظيفة.

وقال جابرييل سيمونز الرئيس التنفيذى لابتكار الاتصال أنه خلال المرحلة التحضيرية للمركز أبدت شركات من الصين وإسرائيل اهتمامها بما يقرب من مائة مشروع تغطى مجموعة واسعة من المجالات من بينها اختبارات الجينات والمدن الذكية وتحليل البيانات الضخمة.

وأعرب ناداف كوهين القنصل العام لإسرائيل فى مدينة جوانجتشو الصينية عن استعداده لتقديم شركات إسرائيلية للصين وتطلعه لتعاون مثمر بين البلدين ، قائلا أنه مع وجود سوق ضخمة ورأس مال قوى وقدرات انتاجية ستصبح الصين شريكا مثاليا للذكاء التكنولوجى فى اسرائيل".