الصحفى الألمانى المعتقل بتركيا دينيز يوجيل يرفض الصفقات لإطلاق سراحه

الصحفى الألمانى المعتقل بتركيا دينيز يوجيل يرفض الصفقات لإطلاق سراحهالأربعاء، 17 يناير 2018 04:55 م
برلين (أ ش أ)
رفض الصحفى الألمانى دينيز يوجيل المسجون فى تركيا منذ 11 شهرا أى صفقة تبادلية بين برلين وأنقرة من أجل إطلاق سراحه.
وقال الصحفى الألمانى دينيز يوجيل ـ فى مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية عبر محاميه ـ " لست على استعداد لأى صفقات ، لا أريد أن ألطخ حريتى بأى صفقات دبابات لشركة راينميتال أو أى ممارسات مع منتجى أسلحة آخرين".
وأكد يوجيل ـ الذى عمل مراسلا لصحيفة "دى فيلت الألمانية واسعة الإنتشار" ـ رفضه إطلاق سراحه ضمن أى صفقة تبادل مطلوبين لدى تركيا من أتباع حركة جولن.
وطبقا لتقرير اعلامى فقد سبق لوزير الخارجية الألمانى زيجمار جابريل أن صرح ـ فى مقابلة مع مجلة (دير شبيجل) بأنه ورغم أن تركيا عضو بحلف شمال الأطلسى (ناتو) ، إلا أن برلين لم توافق على عدد كبير من صادرات الأسلحة لأنقرة ، وسيظل الأمر كذلك طالما لم تحل قضية يوجيل".
وعاد جابريل لتوضيح أنه لم يقصد بكلامه هذا أن الحكومة الألمانية ستوافق على صادرات أسلحة لتركيا فى حالة إطلاق سراح يوجيل.
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