الشرطة الألمانية تضبط شخصين اثنين من مهربى البشر فى مداهمات أمنية ببرلين

الشرطة الألمانية تضبط شخصين اثنين من مهربى البشر فى مداهمات أمنية ببرلينالأربعاء، 17 يناير 2018 04:17 م
الشرطة الألمانية - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، ضبط شخصين، إثر مداهمات أمنية ضد عاملين بتهريب البشر ساعدوا سوريين على دخول البلاد بشكل غير شرعى.
وذكرت الشرطة - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية - أن قرابة 170 ضابط فتشوا عددا من المبانى بالعاصمة برلين وغيرها بأنحاء البلاد، مضيفة أن المضبوطين هم مواطنين بولنديين من أصول سورية.
وأضافت الشبكة، أن المشتبهين جلبوا لمواطنين سوريين تأشيرات سياحية بولندية عن طريق الاحتيال وساعدوهم على الانتقال برا من بولندا إلى ألمانيا لطلب اللجوء هناك، ويعتقد أن العصابة حصلت على 8 آلاف يورو من كل شخص وتمكنت من جمع 300 ألف يورو، ويشار إلى أن الشرطة البولندية، نفذت أيضًا مداهمات بالتزامن مع تلك فى ألمانيا، ولكن لا يعرف إذا ما كانت أسفرت عن اعتقال مشتبه فيهم أم لا.
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