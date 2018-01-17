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السماح لدبلوماسى تشادى بدخول البلاد واستثناؤه من تطبيق المعاملة بالمثل

الأربعاء، 17 يناير 2018 11:13 م
السماح لدبلوماسى تشادى بدخول البلاد واستثناؤه من تطبيق المعاملة بالمثل مطار القاهرة


كتب محمد طنطاوى
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سمحت سلطات مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأربعاء بدخول عضو المجلس الاقتصادى التشادى التابع لرئاسة الجمهورية أحمد أدوم الذى وصل بجواز سفر دبلوماسى بدون تأشيرة مسبقة، واستثنائه من تنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل.

 أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس تبين وجود عضو المجلس الاقتصادى التشادى التابع لرئاسة الجمهورية أحمد أدوم يحمل جواز سفر دبلوماسى وبدون تأشيرة دخول مسبقة، وبالاتصال بالسفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية للمراسم لشئون الجوازات، أحال الأمر للسفير أيمن مشرفة مساعد وزير الخارجية للمراسم والذى وافق على الاستثناء وتم السماح بدخوله لمدة عدة ساعات فى طريقة إلى ندجامينا، وذلك بصفة استثنائية بدون تأشيرة دخول نظرا للعلاقات المتميزة بين البلدين.

 


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