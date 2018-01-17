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السجن المشدد 5 سنوات لخاطف عميد شرطة فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

الأربعاء، 17 يناير 2018 08:21 م
السجن المشدد 5 سنوات لخاطف عميد شرطة فى القنطرة شرق بالإسماعيلية حبس -أرشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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 قضت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار على عرفان عبدالوهاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مدحت عبدالكريم عبدالعزيز وأحمد عبدالمنعم صبرى، بأمانة سر أحمد عبداللطيف ومحمد صلاح، بالسجن المشدد 5 سنوات على متهم بخطف عميد شرطة بمنطقة جلبانة فى القنطرة شرق بالإسماعيلية فى الجناية رقم 1309 لسنة 2012 جنايات القنطرة شرق والمقيدة برقم 915 لسنة 2012 جنايات كلى الاسماعيلية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 2/4/2012 عندما قام المتهم "محمد.ع.س" باستيقاف المجنى "مؤمن.ا.م" عميد شرطة بمنطقة قرية جلبانة بالقنطرة شرق بالإسماعيلية أثناء استقلاله سيارته رقم 51511 ملاكى الدقهلية وأطلق المتهم عدة أعيرة نارية على عميد الشرطة وقام بخطفه وإتلاف السيارة الخاصة بالضابط ثم خطف العميد وطلب فدية لإطلاق سراحه.

تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة، عقب تحرير عميد الشرطة، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وأحاله المستشار إسلام حمزة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها.

 

 


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