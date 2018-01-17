الزراعة: 4 محاور للنهوض باستثمارات الخيول العربية المصرية





كتب عز النوبى

كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، ومعهد بحوث صحة الحيوان بمركز البحوث الزراعية ، بالانتهاء من تنفيذ قاعدة بيانات الخيول العربية الاصيلية ، واستكمال كافة الاجرءات وأليات الغاء الحظر النهائى على صادرات مصر من الخيول العربية ، وضع آليات تحقق النهوض بالحصان العربى وتستفيد من الخصائص المميزة له فى مختلف الانشطة المرتبطة بالخيول لزيادة استماراتها لانها صناعة اقتصاد .

فيما عقد الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة إجتماعا لبحث آليات إلغاء الحظر النهائى على صادرات مصر من الخيول العربية لدول الإتحاد الاوربى، وفقا للإشتراطات الاوروبية، وذلك بمشاركة الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان ، والدكتور عصام ابراهيم وكيل المعهد ، والدكتور محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بهيئة الخدمات البيطرية والدكتور محمد معتوق أستاذ أمراض الخيول بكلية طب بيطري جامعة القاهرة.

وقال نائب وزير الزراعة ،إنه خلال الاجتماع كلف الادارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ، بإلانتهاء من قاعدة بيانات خيول الجر، واستكمال قاعدة بيانات الخيول العربية المصرية، وإعداد الإجراءات اللازمة للرفع النهائى لتصدير الخيول إلى دول الإتحاد الاوروبى، وإطلاع الدول العربية على منظومة تصدير الخيول المصرية العربية لدول الإتحاد الاوروبى، خاصة أن الخيول هى صناعة يستفيد منها الاقتصاد المصرى والعالمى.

وأكد صفوت الحداد، أنه تطبيق شامل لقاعدة بيانات متكاملة للخيول العربية المصرية وفقا للمعايير الدولية، ومنها متابعة حركة الخيول، وأن تتضمن قاعدة بيانات الحصان العربى ، يشمل كل تفاصيل حياة الحصان منذ ولادته، وإجراءات تحصينه ومتابعة الحالة الصحية له، ونوع التغذية، والمتعاملين معه، واصل الخيل من ناحية نسبه وشجرة عائلة الخيول المصرية العربية، مشيرا إلى أن هذه القاعدة تمثل أكبر خطوة إصلاحية فى تاريخ تنظيم أعمال ملف الخيول.

وأضاف صفوت الحداد ،أن تكليفات الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة تركز على أهمية التنسيق بين مختلف الاجهزة الرسمية وغير الرسمية، لإعتماد قواعد حاكمة تستهدف الحفاظ على الحصان العربى المصرى، مع وضع آليات تحقق النهوض بالحصان العربى وتستفيد من الخصائص المميزة له فى مختلف الانشطة المرتبطة بالخيول.

وأوضح نائب وزير الزراعة، أن هيئة الخدمات البيطرية إنتهت من تنفيذ 6 اشتراطات حددها الاتحاد الاوروبى للسماح بنفاذ الخيول العربية ،وتتمثل فى برامج التقصى للأمراض الوبائية، ومراجعة التشريعات المنظمة لتربية الخيول، وتسجيل حيوانات الفصيلة الخيلية تحت اشراف وزارة الزراعة، ومراقبة وتنظيم تحصينات الخيول، مشددا على إنه لن يتم السماح بتداول أمصال ولقاحات وأدوية بيطرية لأمراض غير مسجلة فى مصر ومتابعة قواعد الاجراءات الصحية الخاصة بقيام قطاع الثروة الحيوانية فى منح التراخيص لمزارع الخيول التى تتوافق مع الإشتراطات العامة والخاصة والتى من شأنها المساهمة فى إنهاء الحظر من مؤقت إلى نهائى مع مواصلة التصدير إلى الدول العربية ، ولفت إلى أن إنشاء وحدة خاصة للخيول بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، مهمتها أصدار الشهادات الصحية البيطرية المصاحبة للخيول أثناء السفر أو التصدير للخارج.