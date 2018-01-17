"الزراعة": بدء تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير الرى الحقلى فى 10 محافظات





كتب عز النوبى

قال الدكتور سمير أبو سليمان، مدير مشروع الرى الحقلى التابع لوزارة الزراعة ،إنه تم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية لتطبيق مشروع الرى الحقلى فى مساحة 60 ألف فدان فى 10 محافظات"البحيرة ،كفر الشيخ،الشرقية الدقهلية ، بنى سويف ،والمنيا ،وأسيوط ،وسوهاج ، وقنا، والاقصر"، وذلك استكمالا لتنفيذ المرحلة الأولى فى مساحات بلغت 260 ألف فدان تم الانتهاء من 200 ألف فى نفس المحافظات، لترشيد استهلاك مياه الرى وتوفير المياه اللازمة لتنفيذ خطط التوسع الأفقى للدولة، وخطط الاستصلاح الجديدة، والتوسع فى استخدام الصوب الزراعية.

وأضاف أبوسليمان ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ، أن الهدف فى إسراع تنفيذ المشروع القومى للرى المطوراستخدام أساليب الرى الحديثة كالرش والتنقيط بدلا من الغمر على أن يتم تعميمها على مساحة أكثر من 5 ملايين فدان، لرفع كفاءة الرى بأراضى الوادى والدلتا خاصة فى ظل تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة التى تستلزم المزيد من الاحتياجات المائية.

وتابع "أبو سليمان" أن المشروع يعمل على رفع كفاءة الرى بأراضى الوادى والدلتا وتحسين جودة التربة، للتوسع فى استصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية، وتحويل كل الأراضى الجديدة المستصلحة إلى نظام الرى المطور والالتزام بتلك المنظومة، سواء كان بالرش الثابت أو المتحرك أو التنقيط ووفقا لنوعية المزروعات، وتوفير مياه الرى لاستثمارها فى استصلاح واستزراع أراض جديدة، إلى جانب زيادة فى المساحة المنزرعة والتى تشغلها حاليا قنوات الرى والمجارى المائية فضلا عن تحسين خريطة التوزيع السكانى فى مصر من خلال استيعاب أعداد غير قليلة من السكان فى مناطق الزراعات الجديدة خارج الوادى والدلتا، وتوفير فرص العمل والطاقة المستخدمة فى توليد ماكينات الرى فى النظم القديمة.