video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 17 يناير 2018 12:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الزراعة": بدء تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير الرى الحقلى فى 10 محافظات

الأربعاء، 17 يناير 2018 12:00 ص
"الزراعة": بدء تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير الرى الحقلى فى 10 محافظات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضى


كتب عز النوبى
إضافة تعليق

قال الدكتور سمير أبو سليمان، مدير مشروع الرى الحقلى التابع لوزارة الزراعة ،إنه  تم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية   لتطبيق مشروع الرى الحقلى فى مساحة 60 ألف فدان  فى  10 محافظات"البحيرة ،كفر الشيخ،الشرقية الدقهلية ، بنى سويف ،والمنيا ،وأسيوط ،وسوهاج ، وقنا، والاقصر"، وذلك  استكمالا  لتنفيذ المرحلة الأولى  فى مساحات بلغت 260 ألف فدان تم الانتهاء من 200 ألف فى نفس المحافظات، لترشيد استهلاك مياه الرى وتوفير المياه اللازمة لتنفيذ خطط التوسع الأفقى للدولة، وخطط الاستصلاح الجديدة، والتوسع فى استخدام الصوب الزراعية.

وأضاف أبوسليمان ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ، أن الهدف فى إسراع  تنفيذ المشروع القومى للرى المطوراستخدام أساليب الرى الحديثة كالرش والتنقيط بدلا من الغمر على أن يتم تعميمها على  مساحة أكثر من 5 ملايين فدان، لرفع كفاءة الرى بأراضى الوادى والدلتا خاصة فى  ظل  تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة التى تستلزم المزيد من الاحتياجات المائية.

وتابع "أبو سليمان" أن المشروع يعمل على رفع كفاءة الرى بأراضى الوادى والدلتا وتحسين جودة التربة، للتوسع فى استصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية، وتحويل كل الأراضى الجديدة المستصلحة إلى نظام الرى المطور والالتزام بتلك المنظومة، سواء كان بالرش الثابت أو المتحرك أو التنقيط ووفقا لنوعية المزروعات، وتوفير مياه الرى لاستثمارها فى استصلاح واستزراع أراض جديدة، إلى جانب زيادة فى المساحة المنزرعة والتى تشغلها حاليا قنوات الرى والمجارى المائية فضلا عن تحسين خريطة التوزيع السكانى فى مصر من خلال استيعاب أعداد غير قليلة من السكان فى مناطق الزراعات الجديدة خارج الوادى والدلتا، وتوفير فرص العمل والطاقة المستخدمة فى توليد ماكينات الرى فى النظم القديمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لجنة استرداد أراضى الدولة تفتح ملف أبراج النيل المخالفة

الزراعة: حملات على مراكز تداول التقاوى لمصادرة البذور غير الموفرة للمياه

"الزراعة" تطلق خطة قومية للنهوض بالأسمدة الحيوية لرفع خصوبة التربة

وزارة الزراعة

الرى الحقلى

مياه الرى

الاراضى الجديدة



لا تفوتك
حبس محافظ المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيق بقضية رشوة الـ2 مليون جنيه

حبس محافظ المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيق بقضية رشوة الـ2 مليون جنيه

الذهب يتراجع جنيهين ونصف.. وعيار 21 يسجل 655 جنيها للجرام

الذهب يتراجع جنيهين ونصف.. وعيار 21 يسجل 655 جنيها للجرام

صور .. أزمة "صفر جراحة المنصورة" تطارد 1200 طالب بالدفعة السادسة بكلية الطب.. الطلاب خرجوا بعد 35 دقيقة من مدة الامتحان لصعوبته.. لجنة تقصى الحقائق تدينهم وتنصف ورقة الأسئلة.. وتؤكد: كان فى مستوى الطالب المتوسط

صور .. أزمة "صفر جراحة المنصورة" تطارد 1200 طالب بالدفعة السادسة بكلية الطب.. الطلاب خرجوا بعد 35 دقيقة من مدة الامتحان لصعوبته.. لجنة تقصى الحقائق تدينهم وتنصف ورقة الأسئلة.. وتؤكد: كان فى مستوى الطالب المتوسط

منتخبات مجموعة مصر تضع خريطة الإعداد للمشاركة فى كأس العالم 2018 .. 8 مباريات ودية تجهز السعودية للظهور الأول منذ مونديال 2006.. روسيا تواجه البرازيل وفرنسا وتركيا.. وأوروجواى تعلن المشاركة فى كأس الصين

منتخبات مجموعة مصر تضع خريطة الإعداد للمشاركة فى كأس العالم 2018 .. 8 مباريات ودية تجهز السعودية للظهور الأول منذ مونديال 2006.. روسيا تواجه البرازيل وفرنسا وتركيا.. وأوروجواى تعلن المشاركة فى كأس الصين

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار بالطقس.. والرياح تصل لحد العاصفة الخميس

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار بالطقس.. والرياح تصل لحد العاصفة الخميس

لاعب الأهلى العالمى.. إفريقى يحصل على 5 ملايين دولار سنوياً ويصل خلال أيام

لاعب الأهلى العالمى.. إفريقى يحصل على 5 ملايين دولار سنوياً ويصل خلال أيام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة