الدفع بوحدتى شرطة للمشاركه بدولتى الكونغو الديمقراطية و دارفور





كتب محمود عبد الراضى

وافق اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية، على الدفع بوحدتى الشرطة المقرر مشاركتهما بدولتى "الكونغو الديمقراطية - دارفور" للإحلال محل الوحدتين المنتهية مأموريتهم، والمحدد سفرهما خلال شهر يناير الجارى.

والتقى اللواء صلاح الشاهد رئيس قوات الأمن المركزى بضباط وأفراد الوحدتين، حيث تم استعراض كافة الإجراءات التنفيذية التى تمت لاستكمال استعداد الوحدتين للسفر، وتناول العديد من الموضوعات المتعلقة بمهمة القوات وفق المهمام والإختصاصات المحددة من الأمم المتحدة وخطط التدريب ورعاية القوات التى يجب إتباعها طوال مدة المهمة والإعداد البدنى والمهارى .

ونقل رئيس القوات لهم تحيات وزير الداخلية والتشديد عليهم بالإلتزام والإنضباط والمظهر المشرف بإعتبارهم سفراء لجمهورية مصر العربية والشرطة المصرية بين وحدات الشرطة المختلفة المشاركة فى هذه المهمة .