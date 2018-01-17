الداخلية تضبط عصابة اقتحمت مزرعة مواشى لسرقتها بمركز طامية فى الفيوم





كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم، من ضبط مرتكبى واقعة اقتحام مزرعة وسرقة رؤوس ماشية بالإكراه بدائرة مركز شرطة طامية.

تلقى مركز شرطة طامية، بلاغاً من حارس أحد المزارع بقيام مجهولين باقتحام المزرعة المعين لحراستها، وسرقة بعض المواشى بالإكراه، فتوجهت قوة أمنية لتمشيط محل الواقعة، وفور اقتراب القوات بادرهم الجناة بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم، وفروا إلى المنطقة الصحراوية.

وبتمشيط المنطقة وحصارهم تم ضبط المتهمين وبحوزتهما "سيارة ملاكى، سيارة نقل محملة بـ10 رؤوس ماشية، وبندقية آلية، و5 طلقات نارية"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع متهمين هاربين "جارى ضبطهم".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.