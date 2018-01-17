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الأربعاء، 17 يناير 2018 01:47 م
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الداخلية تداهم بؤر إجرامية بالإسكندرية والبحيرة وتضبط 20 ألف هارب

الأربعاء، 17 يناير 2018 01:05 م
الداخلية تداهم بؤر إجرامية بالإسكندرية والبحيرة وتضبط 20 ألف هارب قوات الأمن -أرشيفية


كتب محمود عبد الراضى
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داهمت قوات الأمن العام بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة عددًا من البؤر الإجرامية فى الإسكندرية والبحيرة، لملاحقة الخارجين عن القانون.

وضبطت أجهزة الأمن بإشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية للأمن العام، 4426 محكوم عليهم مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى 20849 حكم قضائى صادر ضدهم.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، فى إطار جهود أجهزة الوزارة فى رفع مستوى تنفيذ الأحكام القضائية.


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