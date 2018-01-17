الداخلية: استخراج الوثائق بالمجان لأول عشرة معاملات الأربعاء المقبل

احتفالا بعيد الشرطة..
الداخلية: استخراج الوثائق بالمجان لأول عشرة معاملات الأربعاء المقبلالأربعاء، 17 يناير 2018 11:55 ص
وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار
كتب محمود عبد الراضى
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وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية باستخراج وثائق " رخص قيادة – تصريح السفر " بدون رسوم لأول عشرة من المواطنين المتقدمين لاستخراجها يوم الأربعاء الموافق 24/1/2018 وذلك بكافة الإدارات والأقسام والوحدات المختصة على مستوى الجمهورية احتفالا بعيد الشرطة .
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مشاركة جموع الشعب المصرى العظيم الإحتفال بعيد الشرطة.
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