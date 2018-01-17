الداخلية: استخراج الوثائق بالمجان لأول عشرة معاملات الأربعاء المقبل





كتب محمود عبد الراضى

وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية باستخراج وثائق " رخص قيادة – تصريح السفر " بدون رسوم لأول عشرة من المواطنين المتقدمين لاستخراجها يوم الأربعاء الموافق 24/1/2018 وذلك بكافة الإدارات والأقسام والوحدات المختصة على مستوى الجمهورية احتفالا بعيد الشرطة .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مشاركة جموع الشعب المصرى العظيم الإحتفال بعيد الشرطة.