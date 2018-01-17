الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تسمح باستخدام السلاح الكيماوى فى سوريا

الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تسمح باستخدام السلاح الكيماوى فى سورياالأربعاء، 17 يناير 2018 09:48 م
تيلرسون
كتب أحمد عبد الرحمن - رويترز
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قال وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، اليوم الأربعاء إنه من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة الاحتفاظ بوجود عسكرى فى سوريا.
وأكد تيلرسون، إن استخدام الأسلحة الكيماوية دفع بالإدارة الأمريكية إلى التدخل المباشر فى سوريا، مضيفاً أن واشنطن لن تسمح باستخدام السلاح الكيماوى فى سوريا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أن الرئيس السورى بشار الأسد شن حملة قمع واسعة فى سوريا بدعم من إيران، موضحاً أن تدخل روسيا شجع الأسد على الاستمرار بحملته الوحشية ضد المدنيين السوريين.
وأوضح أن الأسد مهد لظهور داعش واستفاد من انتشار التنظيم فى سوريا، مشيراً إلى ان نظام الأسد سمح للعديد من الإرهابيين بدخول سوريا.
وأوضح تيلرسون أن ابتعاد الولايات المتحدة عن سوريا سيتيح لإيران "فرصة ذهبية" لتقوية وضعها فى سوريا.
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