الحكومة السعودية تعلن مناقصة لبناء 60 مدرسة





رويترز

أعلنت وزارة التعليم السعودية اليوم الأربعاء، عن مناقصة للشركات الخاصة لبناء 60 مدرسة فى إطار إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تخفيف الضغط على المالية العامة للدولة.

وقالت "تطوير" للمبانى، وهى شركة مملوكة للحكومة تدير مشاريع، فى بيان لها، إن صاحب العرض الفائز سيحصل على امتياز لتصميم وبناء وصيانة 60 مدرسة فى جدة ومكة، من رياض الأطفال إلى المدارس الثانوية.