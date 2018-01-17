video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 17 يناير 2018 02:43 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الحكومة السعودية تعلن مناقصة لبناء 60 مدرسة

الأربعاء، 17 يناير 2018 01:37 م
الحكومة السعودية تعلن مناقصة لبناء 60 مدرسة عقارات فى السعودية - أرشيفية


رويترز
إضافة تعليق

أعلنت وزارة التعليم السعودية اليوم الأربعاء، عن مناقصة للشركات الخاصة لبناء 60 مدرسة فى إطار إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تخفيف الضغط على المالية العامة للدولة.

وقالت "تطوير" للمبانى، وهى شركة مملوكة للحكومة تدير مشاريع، فى بيان لها، إن صاحب العرض الفائز سيحصل على امتياز لتصميم وبناء وصيانة 60 مدرسة فى جدة ومكة، من رياض الأطفال إلى المدارس الثانوية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة السعودية تقرر إيداع مبالغ الشراكات مع القطاع الخاص بميزانية وزارة الإسكان

بالفيديو.. خطة الحكومة السعودية 2020 لتطوير وجهاتها السياحية والأثرية

١٩ ألف منحة عقارية وزعتها الحكومة السعودية على مدن المملكة فى 10 شهور

وزارة التعليم السعوديه ‘الاصلاح الاقتصادى

الماليه العامه للدوله



لا تفوتك
البابا تواضروس: السلام لا يأتى إلا باحترام حقوق الفلسطينيين وتوقف لغة العنف

البابا تواضروس: السلام لا يأتى إلا باحترام حقوق الفلسطينيين وتوقف لغة العنف

الأهلى يوافق على "معايشة" ريتشارد وصلاح فى أودينيزى الإيطالى

الأهلى يوافق على "معايشة" ريتشارد وصلاح فى أودينيزى الإيطالى

محمد عبد الشافى يودع الأهلى السعودى بالدموع.. 4 بطولات تزين مشوار اللاعب مع "الراقى".. الجماهير تطالب الإدارة بحجب رقم 13 تكريماً لـ"شيفو".. والنجم المصرى لعشاق النادى: أكرمونى بأصدق الدعوات

محمد عبد الشافى يودع الأهلى السعودى بالدموع.. 4 بطولات تزين مشوار اللاعب مع "الراقى".. الجماهير تطالب الإدارة بحجب رقم 13 تكريماً لـ"شيفو".. والنجم المصرى لعشاق النادى: أكرمونى بأصدق الدعوات

صور وفيديو.. رحالة أمريكية توثق زيارتها لمصر وتنقلها للعالم.. جوردان تايلور تبهر متابعيها بـ13 فيديو حصدوا ملايين المشاهدات.. دراما وأكشن وحب.. الشقراء تترك حبيبها وتقرر البقاء فى مصر.. وتؤكد: هى الأجمل والأرخص

صور وفيديو.. رحالة أمريكية توثق زيارتها لمصر وتنقلها للعالم.. جوردان تايلور تبهر متابعيها بـ13 فيديو حصدوا ملايين المشاهدات.. دراما وأكشن وحب.. الشقراء تترك حبيبها وتقرر البقاء فى مصر.. وتؤكد: هى الأجمل والأرخص

"قبل الشهرة".. شاهد.. جاستين بيبر يغنى للمارة فى كندا عام 2007

"قبل الشهرة".. شاهد.. جاستين بيبر يغنى للمارة فى كندا عام 2007

الآثار: غرفة الملك فاروق المعروضة للبيع بأمريكا ليست مسئوليتنا

الآثار: غرفة الملك فاروق المعروضة للبيع بأمريكا ليست مسئوليتنا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة