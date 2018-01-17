الجيش اليمنى يسيطر على جبل شوكان الاستراتيجى والمناطق المحيطة بالجوف

الجيش اليمنى يسيطر على جبل شوكان الاستراتيجى والمناطق المحيطة بالجوفالأربعاء، 17 يناير 2018 10:47 م
حرب اليمن
كتب أيمن رمضان
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أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلاً عن مصادر لها، أن الجيش الوطنى اليمنى سيطر على جبل شوكان الاستراتيجى والمناطق المحيطة به فى محافظة الجوف بدعم من مقاتلات التحالف العربى.
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