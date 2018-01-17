الجيش الكولومبى: مقتل 10 أشخاص فى تحطم هليكوبتر عسكرية

الجيش الكولومبى: مقتل 10 أشخاص فى تحطم هليكوبتر عسكريةالأربعاء، 17 يناير 2018 12:42 ص
تحطم طائرة - أرشيفية
(رويترز)
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قال الجيش الكولومبى إن عشرة أشخاص قتلوا عندما تحطمت طائرة هليكوبتر عسكرية قرب بلدة سيجوفيا فى إقليم أنتيوكيا بشمال البلاد.
وتحطمت الطائرة الروسية الصنع من الطراز مي-17 التى كانت تحمل ثمانية عسكريين ومدنيين اثنين، فى طريقها من بلدة كاوكازيا. وكان من المقرر أن يقوم ركاب الطائرة بتفقد منشآت تخزين البنزين العسكرية.
وقال الجنرال خوان فيسنتى تروخيو للصحفيين "الافتراض هو أنه حادث ويجرى التحقيق فى الأمر" مستبعدا أن يكون التحطم حدث نتيجة هجوم.
وتنشط فى تلك المنطقة جماعة جيش التحرير الوطنى المتمردة التى استأنفت فى الآونة الأخيرة الهجمات بعد انتهاء وقف لإطلاق نار مع الحكوم، وقال تروخيو إنه جرى نشر جنود فى الموقع لانتشال جثث الضحايا.
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