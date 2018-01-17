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الأربعاء، 17 يناير 2018 04:29 م
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الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص من الأراضى السورية

الأربعاء، 17 يناير 2018 03:48 م
الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص من الأراضى السورية الجيش الأردنى - أرشيفية


أ ش أ
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أحبط الجيش الأردنى، اليوم الأربعاء، محاولة تسلل 4 أشخاص من الأراضى السورية على حدود المنطقة العسكرية الشرقية للمملكة.

وصرح مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأن المنطقة العسكرية الشرقية وعلى جبهة إحدى وحداتها، تمكنت من إحباط عملية تسلل لأربعة أشخاص حاولوا التسلل إلى الأراضى الأردنية، أمس الثلاثاء، وذلك ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية.

وأضاف المصدر - بحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - أنه تم تطبيق قواعد الإشتباك، مما أدى إلى مقتل أحدهم وتراجع الآخرين إلى داخل العمق السورى.


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