الجيزة: ضبط 50 طن زيوت مجهولة المصدر لدى مصنع بالهرم

الجيزة: ضبط 50 طن زيوت مجهولة المصدر لدى مصنع بالهرمالأربعاء، 17 يناير 2018 06:31 م
محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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