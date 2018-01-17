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الجيزة: ضبط 50 طن زيوت مجهولة المصدر لدى مصنع بالهرم

الأربعاء، 17 يناير 2018 06:31 م
الجيزة: ضبط 50 طن زيوت مجهولة المصدر لدى مصنع بالهرم محمد كمال الدالى محافظ الجيزة


كتب سيد الخلفاوى
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قامت محافظة الجيزة بغلق وتشميع مصنع زيوت مخالف بدائرة حى الهرم يقوم بتصنيع زيوت الطعام وإعادة بيعها للمطاعم بما يهدد صحة المواطنين.
 
وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة وفق بيان صحفى إن صحة المواطنين "خط أحمر " ولا تهاون فى غلق المنشآت التى تتلاعب بالمواطنين مشيراً أنه أصدر توجيهات لكافة الوحدات المحلية بتكثيف الحملات على كافة المنشآت .
 
وأضاف اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم أنه من خلال المتابعة الميدانية التى يقوم بها الحى تم ضبط المصنع المخالف وبداخله نحو 50 طن زيوت مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات بمعرفة مباحث التموين وتحرير القضية رقم 481 لسنة 2018 ضد المسئول عن المصنع .  
 

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