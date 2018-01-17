الجيزة: ضبط 50 طن زيوت مجهولة المصدر لدى مصنع بالهرم

قامت محافظة الجيزة بغلق وتشميع مصنع زيوت مخالف بدائرة حى الهرم يقوم بتصنيع زيوت الطعام وإعادة بيعها للمطاعم بما يهدد صحة المواطنين.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة وفق بيان صحفى إن صحة المواطنين "خط أحمر " ولا تهاون فى غلق المنشآت التى تتلاعب بالمواطنين مشيراً أنه أصدر توجيهات لكافة الوحدات المحلية بتكثيف الحملات على كافة المنشآت .