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"التنمية الصناعية" تعلن نتائج ترسية طروحات أراضى المطور بالعاشر من رمضان غدا

الأربعاء، 17 يناير 2018 12:00 ص
"التنمية الصناعية" تعلن نتائج ترسية طروحات أراضى المطور بالعاشر من رمضان غدا أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية


كتب - إسلام سعيد
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تعلن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، غدًا الخميس، نتائج ترسية طروحات المطور الصناعى فى العاشر من رمضان، بعد طرح 4 ملايين متر أمام الشركات خلال أكتوبر 2017.

يشار إلى أن المطور الصناعى هو مجموعة من شركات القطاع الخاص التى تتولى مهام ترفيق الأراضى الصناعية، من خلال مناقصات معلنة لدى هيئة التنمية الصناعية، وبدأ العمل بهذا النظام لأول مرة عام 2006.

 ويساعد نظام المطور على توفير أراض صناعية كاملة المرافق للمستثمر، عن طريق إقامة شراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية، وبلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر نحو 12 منطقة، فى مناطق "العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب".

وانتهت هيئة التنمية الصناعية مؤخراً من صياغة عقود جديدة مع شركات المطورين لمنع حدوث أية مغالاة فى أسعار الأراضى بعد تخصيصها، وشملت العقود إلزام المطورين بإنهاء أعمال ترفيق الأراضى وتسليمها للمستثمرين خلال 3 سنوات من تاريخ تسلمها، على أن ينتهى المطور الصناعى من الترفيق خلال العام الأول، وتبدأ إجراءات إنشاء المبنى الإدارى والتسليم للمستثمرين خلال العامين التاليين.

وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فى تصريحات سابقة، إن الوزارة تستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين فى الحصول على التراخيص اللازمة للحصول على الأراضى الصناعية، وكذلك تراخيص المنشآت الجديدة.

وأضاف قابيل أن معالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التى تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر فى تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية، مؤكدا أن هذا قانون التراخيص الصناعية بجانب المساحات الكبيرة المطروحة من الأراضى سيحدثان ثورة فى معدلات الاستثمار الصناعى فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيسهم فى وضع مصر فى مصاف الدول الاكثر جذباً للاستثمار الصناعى إقليميا ودوليا.


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