"التخطيط وصياغة الأهداف" ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندرية

"التخطيط وصياغة الأهداف" ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندريةالأربعاء، 17 يناير 2018 03:25 م
نقابة مهندسين بالاسكندرية
الإسكندرية - هناء أبو العز
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نظمت نقابة المهندسين بالاسكندرية،من خلال لجنة التدريب والثقافة وخدمة المجتمع برئاسة المهندس كريم الكسار ورشة عمل بعنوان "صياغة الأهداف والتخطيط الجيد".
قال المهندس وليد سعيد، أمين النقابة،فى بيان له اليوم إن برامج التدريب المهارية والإدارية للمهندسين تعد من أهم الأسباب التي تبني القدرات الشخصية للمهندس بما يتناسب مع سوق العمل والمتطلبات الوظيفية في الوقت الراهن.
وأكد أن نقابة المهندسين تسعى إلي تنوع برامج التدريب المقدمة للمهندسين للمساهمة في تنمية مهراتهم وقدراتهم العلمية في كافة المجالات .
وأشار المهندس كريم الكسار، رئيس لجنة التدريب والثقافة وخدمة المجتمع، إلى أن وضع الخطط وصياغة الاهداف أمر لا غني عنه لأي إنسان ومن أهم الإحتياجات التي تفرضها التحديات المستقبلية.
وأوضح أن الورشة تأتي ضمن مجموعة من الورش التي نظمت مؤخرا ومستمرة خلال الفترة المقبلة، للإرتقاء بالمهارات الشخصية للمهندس لتحديد الأهداف والأولويات وإقتحام سوق العمل وإظهار مهاراته العلمية بصورة صحيحة .
وقال جوزيف مقار، مدرب الورشة، إن الورشة تأتي بهدف تمكين المهندسين المشاركين في الورشة وغيرهم من الحضور، من وضع خطة واضحه لخطواته المستقبلية لتحقيق غاياته سواء على المستوي الشخصي والأسري والعلمي والعملي والروحي .
وتابع أن الورشة تضمنت صياغة الاهداف ووضع الاطار المنطقي للتنفيذ الذي يمثل خطة زمنية مع تطبيقات عملية واختتمت الورشة بالتطرق الي تكوين العلاقات اللازمة التي تقدم الدعم اللازم لتحقيق الاهداف.
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