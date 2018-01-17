التحالف يدمر مركزا للقيادة ومخزن أسلحة للميليشيات الحوثية بقصف صاروخى





كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن قصفا صاروخيا للقوة الإماراتية العاملة ضمن التحالف يدمر مركزاً للقيادة ومخزنا للأسلحة تابعا للميليشيات الحوثية الإيرانية فى مديرية حيس بمحافظة الحديدة.