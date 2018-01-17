التحالف الدولى: القوة التى سنشكلها فى سوريا لتأمين الحدود مع العراق

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أكد التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" الإرهابى أنه يعمل على تشكيل قوة أمنية تتمركز على طول الحدود بين العراق وسوريا، بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية.

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل راين ديلون فى تصريح لـ"راديو سوا" الأمريكى مساء اليوم الأربعاء، إن القوة الأمنية المرتقبة ستركز على إلحاق الهزيمة النهائية بداعش وتقييد نطاق تحركاته والتضييق على تدفق المقاتلين الأجانب بين العراق وسوريا نحو تركيا وأوروبا وأماكن أخرى عبر العالم.

وقال ديلون إن الشركاء المحليين فى العراق وسوريا يواصلون بناء قدراتهم وتقويتها من أجل تأمين الحدود وإعاقة حرية تحرك عناصر داعش بين البلدين.

وكان قادة عسكريون عراقيون قد اجتمعوا فى العاشر من ديسمبر الماضى مع قادة من قوات سوريا الديموقراطية لبحث ملف تأمين الحدود بين العراق وسوريا.

يذكر أن التحالف الدولى قد أعلن تشكيل قوة أمنية حدودية قوامها 30 ألف فى شرق سوريا بالتعاون مع سوريا الديموقراطية "لمنع عودة تنظيم داعش".