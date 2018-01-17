video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 18 يناير 2018 04:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

التحالف الدولى: القوة التى سنشكلها فى سوريا لتأمين الحدود مع العراق

الأربعاء، 17 يناير 2018 09:24 م
التحالف الدولى: القوة التى سنشكلها فى سوريا لتأمين الحدود مع العراق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


أ ش أ
إضافة تعليق

أكد التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" الإرهابى أنه يعمل على تشكيل قوة أمنية تتمركز على طول الحدود بين العراق وسوريا، بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية.

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل راين ديلون فى تصريح لـ"راديو سوا" الأمريكى مساء اليوم الأربعاء، إن القوة الأمنية المرتقبة ستركز على إلحاق الهزيمة النهائية بداعش وتقييد نطاق تحركاته والتضييق على تدفق المقاتلين الأجانب بين العراق وسوريا نحو تركيا وأوروبا وأماكن أخرى عبر العالم.
وقال ديلون إن الشركاء المحليين فى العراق وسوريا يواصلون بناء قدراتهم وتقويتها من أجل تأمين الحدود وإعاقة حرية تحرك عناصر داعش بين البلدين.
وكان قادة عسكريون عراقيون قد اجتمعوا فى العاشر من ديسمبر الماضى مع قادة من قوات سوريا الديموقراطية لبحث ملف تأمين الحدود بين العراق وسوريا.
يذكر أن التحالف الدولى قد أعلن تشكيل قوة أمنية حدودية قوامها 30 ألف فى شرق سوريا بالتعاون مع سوريا الديموقراطية "لمنع عودة تنظيم داعش".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة: استئناف محادثات السلام حول سوريا فى فيينا 25 - 26 يناير

وزير الخارجية التركى: العملية المرتقبة داخل سوريا لن تكون محصورة فى عفرين

دونالد ترامب

أمريكا

التحالف الدولى

سوريا

العراق



لا تفوتك
السيسى للمصريين: والله العظيم طول ما انتوا صابرين وإيد واحدة محد يقدر يسبقكم

السيسى للمصريين: والله العظيم طول ما انتوا صابرين وإيد واحدة محد يقدر يسبقكم

الرئيس: أنجزنا 11 ألف مشروع على أرض مصر بمعدل 3 مشروعات فى اليوم الواحد

الرئيس: أنجزنا 11 ألف مشروع على أرض مصر بمعدل 3 مشروعات فى اليوم الواحد

"المرتبات ع الميزان تحت قبة البرلمان".. لجنة الخطة والموازنة تعيد دراسة ملف الأجور وتؤكد: الحدان الأدنى والأقصى لا يقارنان بالسوق العالمية وإعادة النظر أصبحت ضرورة.. والنائب ياسر عمر: عجز الموازنة سيشكل عائقا

"المرتبات ع الميزان تحت قبة البرلمان".. لجنة الخطة والموازنة تعيد دراسة ملف الأجور وتؤكد: الحدان الأدنى والأقصى لا يقارنان بالسوق العالمية وإعادة النظر أصبحت ضرورة.. والنائب ياسر عمر: عجز الموازنة سيشكل عائقا

وزير خارجية إثيوبيا عن سد النهضة: نراعى المصالح المصرية المتعلقة بنهر النيل

وزير خارجية إثيوبيا عن سد النهضة: نراعى المصالح المصرية المتعلقة بنهر النيل

تجديد حبس محافظ المنوفية واثنين آخرين بتهمة الرشوة 15 يوما

تجديد حبس محافظ المنوفية واثنين آخرين بتهمة الرشوة 15 يوما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة