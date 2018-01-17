البحرين تسلم مجلس الأمن أدلة تكذب مزاعم قطر باختراق مجالها الجوى من الإمارات

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فندت مملكة البحرين مزاعم دولة قطر المتضمنة فى مذكرتها الموجهة لمجلس الأمن والتى ادعت فيها اختراق مجالها الجوى من قبل طائرات عسكرية تابعة للإمارات العربية المتحدة .

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن مصادر رسمية بحرينية قولها، إن "البعثة البحرينية لدى الأمم المتحدة بنيويورك قامت "بتسليم رد مملكة البحرين على الادعاءات القطرية موثقًا بالأدلة والبراهين الدامغة التى تؤكد عدم حدوث أى اختراق من قبل الطائرات التابعة للإمارات العربية المتحدة للأجواء القطرية، والتزامها بالتحليق فى الأجواء التى تديرها مملكة البحرين فقط".



وأوردت البعثة تقريرا حول خط سير رحلات الطائرات الإماراتية التى تدعى قطر أنها اخترقت مجالها الجوى ويثبت التقرير من خلال تتبع مسار الرحلات ابتعاد الطائرات الإماراتية عن المجال الجوى القطرى وأن دولة قطر هى من قامت

بمخالفة القانون الدولى عندما اعترضت رحلات الطائرات الإماراتية فيما يعكس تصعيدا غير مسؤول وغير مبرر من جانب قطر".

وأضافت أن البحرين تطالب قطر "باحترام القانون الدولى والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم تكرار مثل هذه الأعمال المرفوضة التى تعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر وتهدد الأمن والسلم الدوليين".