البحرية التونسية تنقذ 25 مهاجرا غير شرعى قبالة سواحل صفاقس

البحرية التونسية تنقذ 25 مهاجرا غير شرعى قبالة سواحل صفاقسالأربعاء، 17 يناير 2018 03:16 م
مهاجرين غير شرعيين - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
أنقذت وحدة تابعة للقوات البحرية التونسية، اليوم الأربعاء، 25 مهاجرًا غير شرعى كانوا على وشك الغرق على بعد 150 كم من مدينة صفاقس بعد تعطل مركبهم وتدهور الأحوال الجوية.
وأفادت وزارة الدفاع التونسية - فى بيان - بأن المهاجرين من جنسيات مختلفة، واعترف المهاجرون، أنهم غادروا سواحل زوارة، مساء أمس الأول الاثنين، باتجاه إيطاليا، وتم إجلاؤهم إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس، بهدف إتمام الإجراءات القانونية فى شأنهم وتسليمهم للوحدات الأمنية.
إضافة تعليق
محمد عبد الشافى يودع الأهلى السعودى بالدموع.. 4 بطولات تزين مشوار اللاعب مع "الراقى".. الجماهير تطالب الإدارة بحجب رقم 13 تكريماً لـ"شيفو".. والنجم المصرى لعشاق النادى: أكرمونى بأصدق الدعوات
صور وفيديو.. رحالة أمريكية توثق زيارتها لمصر وتنقلها للعالم.. جوردان تايلور تبهر متابعيها بـ13 فيديو حصدوا ملايين المشاهدات.. دراما وأكشن وحب.. الشقراء تترك حبيبها وتقرر البقاء فى مصر.. وتؤكد: هى الأجمل والأرخص
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة