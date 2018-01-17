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البحرية التونسية تنقذ 25 مهاجرا غير شرعى قبالة سواحل صفاقس

الأربعاء، 17 يناير 2018 03:16 م
البحرية التونسية تنقذ 25 مهاجرا غير شرعى قبالة سواحل صفاقس مهاجرين غير شرعيين - أرشيفية


أ ش أ
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أنقذت وحدة تابعة للقوات البحرية التونسية، اليوم الأربعاء، 25 مهاجرًا غير شرعى كانوا على وشك الغرق على بعد 150 كم من مدينة صفاقس بعد تعطل مركبهم وتدهور الأحوال الجوية.

وأفادت وزارة الدفاع التونسية - فى بيان - بأن المهاجرين من جنسيات مختلفة، واعترف المهاجرون، أنهم غادروا سواحل زوارة، مساء أمس الأول الاثنين، باتجاه إيطاليا، وتم إجلاؤهم إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس، بهدف إتمام الإجراءات القانونية فى شأنهم وتسليمهم للوحدات الأمنية.


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