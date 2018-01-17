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الاحتلال الإسرائيلى يمدد اعتقال عهد التميمى حتى انتهاء محاكمتها

الأربعاء، 17 يناير 2018 02:57 م
الاحتلال الإسرائيلى يمدد اعتقال عهد التميمى حتى انتهاء محاكمتها عهد التميمى


أ ف ب
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مددت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية الأربعاء اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمى "16 عاما" التى كانت ظهرت فى شريط فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى وهى تضرب جنديين اسرائيليين، لحين انتهاء محاكمتها.

وقال القاضى العسكرى فى حكمه "لم أجد بديلا سوى الأمر باحتجازها لحين انتهاء الإجراءات القضائية" موضحا أن "خطورة الجرائم التى اتهمت بها لا تسمح بأى بديل لاحتجازها".  

 


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