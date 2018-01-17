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الاتحاد المصرى للتأمين: أقساط شركات الرعاية الصحية ستصل لـ2.5 مليار جنيه

الأربعاء، 17 يناير 2018 01:14 م
الاتحاد المصرى للتأمين: أقساط شركات الرعاية الصحية ستصل لـ2.5 مليار جنيه علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين


كتبت - رانيا فزاع
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قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أقساط التأمين الطبى فى ازدياد عالميا وليس فى مصر فقط ، مشيرا إلى أن حجم الأقساط عام 2015 ،  2016  بمصر وصل لمليار ونصف جنيه.

 

وأضاف الزهيرى فى تصريح خاص لليوم السابع : "أعتقد ستصل إجمالى الأقساط هذا العام إلى 2 مليار جنيه بحسب نتائج السوق" .

 

وأوضح الزهيرى أن عددا كبيرا لا يلتفت لعقود الخدمات التى تقدمها شركات الرعاية الصحية رغم أهميتها ، وكونها تمثل أقساطا لكنها لا تحتسب ضمن إجمالى أقساط قطاع التأمين فى الوقت الحالى.

 

وقال الزهيرى : "نتمنى أن يشمل القانون الجديد شركات الرعاية الصحية التى يتعدى حجم أقساطها حوالى 2.5  مليار جنيه وبالتالى نتحدث عن إجمالي حجم أقساط سوق من الممكن أن يصل إلى 5 مليارات جنيه بسهولة شديدة .

 

وأكد الزهيرى أنه بهذا الشكل من الممكن أن يكون ثلث سوق التأمين تأمين طبى ، وهذا يصب فى صالح الناتج المحلى الإجمالى فى النهاية ، موضحا أن شركات التأمين تهتم بتقديم خدمة ما بعد البيع من خلال شركات التأمين الطبى التى تقدم الوثائق وتقوم بالتعامل  مع الخدمة بشكل مميز ومختلف.


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الاتحاد المصرى للتأمين

شركات الرعاية الصحية

أقساط التأمين الطبى

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