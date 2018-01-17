الاتحاد المصرى للتأمين: أقساط شركات الرعاية الصحية ستصل لـ2.5 مليار جنيه

الاتحاد المصرى للتأمين: أقساط شركات الرعاية الصحية ستصل لـ2.5 مليار جنيهالأربعاء، 17 يناير 2018 01:14 م
كتبت - رانيا فزاع
قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أقساط التأمين الطبى فى ازدياد عالميا وليس فى مصر فقط ، مشيرا إلى أن حجم الأقساط عام 2015 ، 2016 بمصر وصل لمليار ونصف جنيه.
وأضاف الزهيرى فى تصريح خاص لليوم السابع : "أعتقد ستصل إجمالى الأقساط هذا العام إلى 2 مليار جنيه بحسب نتائج السوق" .
وأوضح الزهيرى أن عددا كبيرا لا يلتفت لعقود الخدمات التى تقدمها شركات الرعاية الصحية رغم أهميتها ، وكونها تمثل أقساطا لكنها لا تحتسب ضمن إجمالى أقساط قطاع التأمين فى الوقت الحالى.
وقال الزهيرى : "نتمنى أن يشمل القانون الجديد شركات الرعاية الصحية التى يتعدى حجم أقساطها حوالى 2.5 مليار جنيه وبالتالى نتحدث عن إجمالي حجم أقساط سوق من الممكن أن يصل إلى 5 مليارات جنيه بسهولة شديدة .
وأكد الزهيرى أنه بهذا الشكل من الممكن أن يكون ثلث سوق التأمين تأمين طبى ، وهذا يصب فى صالح الناتج المحلى الإجمالى فى النهاية ، موضحا أن شركات التأمين تهتم بتقديم خدمة ما بعد البيع من خلال شركات التأمين الطبى التى تقدم الوثائق وتقوم بالتعامل مع الخدمة بشكل مميز ومختلف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة