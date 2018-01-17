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الإسكان: تسليم الدفعة الثانية من وحدات "دار مصر" بحدائق أكتوبر أول فبراير

الأربعاء، 17 يناير 2018 10:22 ص
الإسكان: تسليم الدفعة الثانية من وحدات "دار مصر" بحدائق أكتوبر أول فبراير د. مصطفى مدبولى وزير الإسكان


كتب - أحمد حسن
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صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم الخميس 1/2/2018 في تسليم الدفعة الثانية من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالمدينة للفائزين بها.
 
وأكد الوزير أن الوزارة فور تسلمها الوحدات من الهيئة الهندسية، المشرفة على تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، ترسل لبنك التعمير والإسكان أرقام هذه الوحدات، ليتم إخطار الحاجزين بسرعة التوجه للبنك، وإنهاء الإجراءات، وسداد المستحقات المالية، ثم التوجه لجهاز المدينة لتسلم الوحدة.
 
وقال المهندس صلاح علي متولي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: سيتم تسليم 312 وحدة (13 عمارة)، بالعمارات أرقام (155 – 127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 121 – 122 – 123 – 124 – 125 – 126).

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد السيد محمد السيد

دار مصر التجمع

تسليم المرحله التانيه ومازلنا لم نستلم المرحله الاولى فى الاندلس التجمع الخامس؟؟؟؟؟؟؟؟

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