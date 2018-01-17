الأونروا: خفض التمويل الأمريكى يهدد رسالتنا ويضر الأمن الإقليمى





(رويترز)

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن خفض التمويل الأمريكى يهدد رسالتنا ويضر الأمن الإقليمي.

فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن قرار الولايات المتحدة حجب نحو نصف المساعدات التى تمنحها للفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لا يهدف إلى معاقبة أحد لكنه يرجع إلى رغبة أمريكية فى إجراء إصلاحات بالوكالة.