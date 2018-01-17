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الأجهزة الأمنية بالمنيا تزيل 164 حالة تعد بمراكز بنى مزار وملوى وسمالوط

الأربعاء، 17 يناير 2018 01:00 ص
الأجهزة الأمنية بالمنيا تزيل 164 حالة تعد بمراكز بنى مزار وملوى وسمالوط حملة ازالة


المنيا- حسن عبد الغفار
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع الوحدات المحلية من إزالة 164 حالة تعد فى مراكز بنى مزار وملوى وسمالوط شرق وسمالوط غرب بمشاركة إدارتى البحث وقوات الأمن أسفرت جهودها عن تنفيذ 164 حالة تعد متنوعة ما بين حماية النيل وأملاك الرى وأملاك الإدارة الزراعية وأملاك الدولة وأملاك الطرق والكبارى.

وبالعرض على اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن وجه باستمرار تلك الحملات و التصدى الفورى للمخالفات حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.


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