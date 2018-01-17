اضبط مخالفة.. أهالى الخصوص يشكون قلة مياه الشرب وغرق منازلهم فى الصرف الصحى





القليوبية نيفين طه

يعيش أهالى منطقة حوض الحنه والزرايب بمنطقة الخصوص مأساة حقيقية بسب عدم وجود مياه شرب وتعدد شكاوى المواطنين بسب تلوث المياه، بالإضافة إلى غرق الشوارع بمياه الصرف الصحي، الذى امتد إلى مناطق العزبة البيضاء والسقيلى والحفير.

"حرام مش عارفين نعيش" بهذه الكلمات عبرت ام محمد عن معاناتها هى وأطفالها الثلاثة بسب عدم وجود مياه شرب نقية، مضيفة أنها تضطر إلى شراء مياه يوميا بمبلغ 20 جنيها يوميا، ولا يكفى لسد حاجتها هى وأطفالها، بجانب غرق المنازل بمياه الصرف الصحى وغياب مسئولى الوحده المحليه بالخصوص.

وطالب محمد رضوان، المسئولين بالنظر إلى تلك المناطق بمدينة الخصوص التى تعيش مأساة كبيره فلا يوجد مياه شرب نقيه وغرقت مياه الصرف شوارعها وانتشرت الأمراض والأوبئة.



الصرف الصحى يغرق شوارع مناطق عزبة البيضاء



صرف الصحى يغرق الخصوص



برك طينية بشوارع