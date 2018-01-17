ارتفاع عدد ضحايا حادث التصادم جنوب غرب الصين إلى 4 قتلى و50 مصابا





بكين (أ ش أ)

أعلنت السلطات الصينية اليوم "الأربعاء" أن عدد القتلى جراء الحادث المرورى على الطريق السريع فى جنوب غرب الصين بمنطقة "جوانجشى جوانج" ذات الحكم الذاتى قد ارتفع إلى 4 ضحايا.

ولقى 3 أفراد مصرعهم فى مكان الحادث وتوفى الشخص الرابع فى أحد المشافى، فى حين أصيب 50 شخصاً آخرون بجراح ويخضعون حالياً للعلاج فى أحد المشافى.

وقع الحادث عند الساعة 1:50 صباح "الأربعاء" بأحد تقاطعات الطريق السريع بمدينة بايس، حينما اصطدمت إحدى حافلات الركاب بعربة شحن، وكانت الحافلة تقل 54 راكباً بما فيهم السائقان.