ارتفاع عدد ضحايا حادث التصادم جنوب غرب الصين إلى 4 قتلى و50 مصابا

ارتفاع عدد ضحايا حادث التصادم جنوب غرب الصين إلى 4 قتلى و50 مصاباالأربعاء، 17 يناير 2018 04:21 م
حادث تصادم فى الصين
بكين (أ ش أ)
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أعلنت السلطات الصينية اليوم "الأربعاء" أن عدد القتلى جراء الحادث المرورى على الطريق السريع فى جنوب غرب الصين بمنطقة "جوانجشى جوانج" ذات الحكم الذاتى قد ارتفع إلى 4 ضحايا.
ولقى 3 أفراد مصرعهم فى مكان الحادث وتوفى الشخص الرابع فى أحد المشافى، فى حين أصيب 50 شخصاً آخرون بجراح ويخضعون حالياً للعلاج فى أحد المشافى.
وقع الحادث عند الساعة 1:50 صباح "الأربعاء" بأحد تقاطعات الطريق السريع بمدينة بايس، حينما اصطدمت إحدى حافلات الركاب بعربة شحن، وكانت الحافلة تقل 54 راكباً بما فيهم السائقان.
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