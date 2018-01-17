ارتفاع عدد التوكيلات بالسويس المطالبة بترشح الرئيس السيسي لـ 10 آلاف توكيل





السويس- سيد نون

ارتفعت اليوم الأربعاء، عدد التوكيلات المطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية فى محافظة السويس إلى 10 آلاف توكيل قام بتحريرها مواطنين بالمحافظة داخل مكاتب الشهر العقارى.

ووصلت عدد التوكيلات المحررة لخالد على بمحافظة السويس إلى 35 توكيلًا بمكاتب الشهر العقارى.

وشهدت مكاتب الشهر العقارى بأحياء فيصل والأربعين والسويس استمرار تدفق المواطنين على المكاتب لتحرير التوكيلات.

وقال عادل فرج، موظف بمكتب الشهر العقارى بالسويس، إن عدد التوكيلات المطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي وصلت لأكثر من 10 آلاف توكيل لمواطنين مقيمين بالمحافظة بمختلف الأحياء.

وأكد محمود السيد مسئول بمكتب شهر عقارى الأمل بالسويس، أن عدد توكيلات المواطنين المطالبة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي تزداد بشكل كبير جدا يوميا.