اتش.اس.بى.سى: إعلان تفاصيل بيع المطاحن السعودية فى الربع الثانى

اتش.اس.بى.سى: إعلان تفاصيل بيع المطاحن السعودية فى الربع الثانىالأربعاء، 17 يناير 2018 01:53 م
مطاحن-ارشيفيه
رويترز
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قالت اتش.اس.بي.سى العربية السعودية اليوم الأربعاء، إنه سيجرى الإعلان عن عملية بيع قطاع مطاحن الدقيق السعودى خلال الربع الثانى من العام الحالي.
ويتولى البنك تقديم المشورة فى عملية البيع.
وقال البنك فى بيان إن التفاصيل ستشمل الإطار الزمنى لتأهيل المستثمرين المحتملين وتدشين عملية البيع بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من السلطات المختصة.
وهذا البيع هو أول عملية خصخصة تشرع فيها المملكة فى إطار إصلاح اقتصادها.
يذكر أن مصادر قالت إن عملية البيع المعقدة وقواعد الملكية الصعبة تثنى بعض المستثمرين المحتملين عن تقديم عروض لشراء مطاحن الحبوب التى تملكها الدولة فى السعودية.
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