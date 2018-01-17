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إيطاليا توافق على مهمة عسكرية فى النيجر وتزيد قواتها بشمال أفريقيا

الأربعاء، 17 يناير 2018 11:25 م
إيطاليا توافق على مهمة عسكرية فى النيجر وتزيد قواتها بشمال أفريقيا باولو جنتيلونى


رويترز
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وافق البرلمان الإيطالى اليوم الأربعاء على زيادة الوجود العسكرى فى ليبيا ونشر ما يصل إلى 470 جنديا فى النيجر لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر إلى أوروبا.

وفى نهاية العام الماضى قال رئيس الوزراء باولو جنتيلونى إنه سيعيد نشر بعض الجنود من العراق وأفغانستان إلى شمال أفريقيا وهو أمر استدعى أن يستأنف البرلمان العمل للموافقة على ذلك بعدما كان قد أوقف جلساته بالفعل قبل الانتخابات العامة المقررة فى الرابع من مارس .

وأيد حزب "إيطاليا.. إلى الأمام" المعارض بزعامة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكونى القرار بينما عارضته حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات قائلة إن القرار سيمنع أى حزب يفوز بالانتخابات من تحديد أولويات سياسته الخارجية.

وفى القرار المتعلق بالبعثات الخارجية فى العام الحالى تعتزم إيطاليا إنفاق 1.5 مليار يورو (1.8 مليار دولار) على 31 بعثة فى 21 دولة. وجرت الموافقة على جزء من التمويل فى الميزانية وسيتعين تخصيص الباقى بنهاية سبتمبر.

 

 


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