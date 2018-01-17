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الأربعاء، 17 يناير 2018 06:11 م
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إيران تنفى مزاعم قبولها الدخول فى مفاوضات مع الغرب بشأن برنامجها الصاروخى

الأربعاء، 17 يناير 2018 04:40 م
إيران تنفى مزاعم قبولها الدخول فى مفاوضات مع الغرب بشأن برنامجها الصاروخى الرئيس الإيرانى حسن روحانى


طهران (أ ش أ)
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نفت إيران بشكل قاطع اليوم الأربعاء، إدعاء أطلقته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية يفيد قبولها الدخول فى مفاوضات مع الغرب بشأن برنامجها الصاروخى خلال اجتماع عقد مؤخرا فى بروكسل حول الاتفاق النووى الذى وقع فى 2015.

ونقلت شبكة "برس تى فى" الإيرانية اليوم، عن المتحدث باسم وزير الخارجية الإيرانى بهرام قاسمى، نفيه هذه المزاعم حيث وصفها بأنها "لا أساس لها" موضحا أن "سياسة بلاده وموقفها بشأن برنامجها الصاروخى الدفاعى واضحان وصريحان تماما وأن الدول الأخرى على دراية كافية بهذا الموقف".

وتابع : "إن برنامج الدفاع الإيرانى ليس مطروحا للمفاوضات أبدا" مشددا على أن عمل إيران الصاروخى ذو طبيعة دفاعية ورادعة وليس موجها ضد أية دولة وأن بلاده لن تسمح بالتدخل فى أمورها الداخلية وخاصة سياساتها الدفاعية.

وكانت "فاينانشال تايمز" قد نقلت أمس الثلاثاء، عن وزير الخارجية الألمانى زيجمار جابريل قوله إنه اتفق مع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا ومنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى خلال محادثاتهم الأخيرة مع مسؤولين إيرانيين فى بروكسل على عقد "حوار مكثف وجاد للغاية" بشأن برنامج إيران الصاروخى وتأثيرها الإقليمى.

ويذكر أن وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف قد بحث خلال اجتماع بروكسل مع المسئولين السابق ذكرهم سبل تطبيق الاتفاق النووى لعام 2015.  


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