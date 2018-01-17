إنقاذ عدد 234 مهاجر غير شرعي يينهم مصريين وأفارقة فى ليبيا

كتب أحمد جمعة

تمكن اليوم الأربعاء (الزورق صبراتة) التابع لحرس السواحل قطاع طرابلس من إنقاذ عدد (234) مهاجر غير شرعى، كانوا على متن 2 قوارب مطاطية متهالكين، وهم كالآتي: عدد 141 رجل وعدد 49 إمراة، وعدد 41 طفل.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات خفر السواحل الليبى فى بيان صحفى، الاربعاء، إن عملية الإنقاذ تمت على مرحلتين منفصلتين، القارب الأول تم إنقاذه شمال منطقة مليتة، والقارب الثاني على شمال زوارة.

وأوضح أن المهاجرين غير الشرعيين من 11 جنسية أفريقية مختلفة، ومن الجنسيات عربية (مصر، السودان، موريتانيا، المغرب، الجزائر) ومن جنسية باكستانية.

وتم الوصول بهم إلى قاعدة طرابلس البحرية بعد العصر.

وبعد تقديم المساعد الإنسانية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء طريق السكة.