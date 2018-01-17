إغلاق المدارس وإلغاء الرحلات الجوية بساحل الخليج الأمريكى بسبب تساقط الثلوج





واشنطن (أ ش أ)

تسبب الهطول الكثيف للثلوج فى شل حركة المرور بمنطقة ساحل الخليج الأمريكى اليوم الأربعاء إذ ألغيت الرحلات الجوية وأغلقت مئات المدارس والطرق بين الولايات.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية أنه تم إغلاق المدارس بعشرة ولايات على الأقل وأن السلطات أعلنت بالفعل حالة الطوارئ بولايات كارولينا الشمالية وجورجيا وألاباما بسبب الطقس شديد البرودة .

كما أضافت الشبكة أنه تم التبليغ عن مئات الحوادث بمنطقة هيوستن الأكبر بولاية تكساس أمس الثلاثاء مع بدء العاصفة الشتوية فى التحرك.

يذكر أنه من المتوقع أن تسقط الثلوج اليوم بولاية كارولينا الشمالية حيث أصدرت السلطات تحذيرا من عاصفة شتوية يتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج المتساقطة خلالها إلى 6 بوصات.