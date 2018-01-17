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إزالة تعديات على 11 قيراط بقرى الحامول وقلين بكفر الشيخ

الأربعاء، 17 يناير 2018 10:16 م
إزالة تعديات على 11 قيراط بقرى الحامول وقلين بكفر الشيخ جانب من إزالة التعديات


كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملتي مجلس مدينة قلين برئاسة المهندسة جيهان مسعودرئيس مركز ومدينة قلين بكفر الشيخ ، ومجلس مدينة الحامول برئاسة المهندسة عايده ماضي ، من إزالة تعديات على مساحة  11 قيراط أراضي زراعية وأملاك دولة .

قالت المهندسة جيهان مسعودرئيس مركز ومدينة قلين بكفر الشيخ، إن حملة مجلس المدينة بالتعاون مع قوة شرطية تمكنت  من إزالة تعديات على أراضي زراعية بقريه قونه على مساحة 9 قراريط و17 سهماً ، مؤكدة أن حملات إزالة التعديات على الرقعة الزراعية مستمرة.

وأضافت المهندسة عايده ماضي ، رئيس مركز ومدينة الحامول ، ل " اليوم السابع "، أن حملة مجلس المدينة بالتعاون مع مركز شرطه الحامول، والهيئة العامة لصرف وري شرق كفر الشيخ ، تمكنت من تنفيذ قراريين إزالة  تعديات على مساحة 280م2 منهما تعدي بالبناء بالبلوك الأبيض على أملاك الصرف بمساحة 80م بقرية أبو سكين ،وتعدي ةإقامة سمل خرساني على أملاك الري بمساحة 200م2 على بحر تيرة بجوار كوبري الثلاثين.

 

 

 


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